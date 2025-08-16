María Dolores aparece y asegura que «está muy bien», al parecer con su pareja del mismo sexo

La incertidumbre terminó para los familiares de la joven María Dolores Mora Mayorga, de 26 años, quienes este viernes vinieron a Tu Nueva Radio Ya, a reportarla como desaparecida, luego de que desde el miércoles no tuvieran noticias de ella.



Tras la amplia difusión del caso en redes sociales de Tu Nueva Radio Ya, María Dolores envió un video al WhatsApp 8711 0456 de la Súper Líder del Dial, en el que confirma que se encuentra bien y que su ausencia fue una decisión personal.



“Estoy muy bien, si yo tomé la decisión de irme fue por mi propia voluntad”, expresó María Dolores, quien aparentemente se encuentra con Jennifer Chavarría Domínguez, con quien desde hace más de dos años mantiene una relación de pareja.



De esta manera, se despejan las dudas sobre su paradero y se confirma que no fue víctima de ningún hecho delictivo, sino que optó por continuar su vida personal.



Después de recibir el video, Tu Nueva Radio Ya se comunicó con los familiares de María Dolores, quienes, aunque aseguran que la relación no es sana porque existen abusos, manifestaron que será la última vez que la buscan, pues respetan que ella ha decidido continuar así.



Para cerrar el seguimiento de este caso de índole intrafamiliar, La Súper Líder del Dial hace un llamado a los hijos a valorar y pensar en sus padres antes de tomar decisiones que generan gran angustia, como la vivida por la familia Mora Mayorga, que acudió desesperada a Tu Nueva Radio Ya en busca de ayuda.