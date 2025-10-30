Managua: Tío y sus 3 sobrinos sufren quemaduras leves al incendiarse su casa

Cuatro personas resultaron con quemaduras leves (3 de ellos menores de edad), al incendiarse la vivienda en que habitaban ubicada del Colegio Luis Alfonso Cortes, una cuadra al sur y media abajo, en el barrio México, Managua, la tarde de este jueves.

Los afectados son los hermanitos Axel David de 8 años, Abigail del Carmen de 6, y Santiago de 3, de apellidos Sequeira Madriz; además su tío Miguel Antonio Sequeira Cáceres, quien logró sacarlos de la vivienda en llamas.

En tanto, la mamá de los niños Elieth del Carmen Sequeira Cáceres, resultó con crisis nerviosa por lo que junto a sus hijos y su hermano fueron trasladados por la Cruz Blanca al hospital Alemán Nicaragüense.

Tu Nueva Radio Ya conoció que las llamas afectaron parcialmente la vivienda de una de sus vecinas identificada como Juana Varela.

El propietario de la vivienda Miguel Antonio Sequeira Leiva, miembro de la Policía Nacional conoció de la emergencia cuando su hija Elieth se lo comunicó vía telefónica, pues andaba laborando.

Al lugar de la emergencia los Bomberos Unidos trasladaron 24 fuerzas en cinco unidades contraincendios, 3 de ellos cisternas para sofocar las llamas. En tanto, agentes policiales resguardaron el lugar.