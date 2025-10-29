Managua: par de hombres son rescatados tras ser arrastrados por fuerte corriente de agua

Una persona de sexo masculino de identidad aún desconocida fue arrastrada con todo y la motocicleta en que viajaba por las fuertes corrientes de agua ocasionadas por la lluvia que la noche de este miércoles cayó en gran parte de Managua.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que el incidente ocurrió en el barrio Grenada, distrito 5 de la capital. El desconocido que viste un capote color amarillo, labora como delivery de Pedido Ya, fue rescatado por pobladores de la zona.

Otro incidente parecido se registró en cercanías del mercado Iván Montenegro, donde un hombre de unos 30 años de edad, fue rescatado de las fuertes corrientes que lo arrastraban por miembros de los Bomberos Unidos.

Aún se desconocen las circunstancias en que el hombre fue a parar al cauce de unos cinco metros de profundidad.

La lluvia que cayó esta noche acompañada de fuertes vientos provocaron la caída de un frondoso árbol que obstaculizó el tráfico vehicular en el sector del Paso a Desnivel Barricada la Esperanza.

Igualmente, se reportó la caída de un árbol sobre varios vehículos, en una calle del barrio Costa Rica, dejando solo daños materiales.