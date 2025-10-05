Managua: Joven perece al impactar vehículo en que viajaba contra un árbol

El joven Eliu Ismael García Guerrero de 19 años de edad, perdió la vida, la madrugada de este domingo, al impactar violentamente, el vehículo color azul, placa M 231-573 en que viajaba como pasajero impactará contra un árbol.

El accidente de tránsito se registró de los semáforos del barrio Jonathan González, dos cuadras al sur, Managua.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que el conductor del vehículo identificado como Roberto Josué, fue trasladado en estado grave al hospital Fernando Vélez Páiz, en tanto, el cuerpo de Eliu García quedó atrapado entre las latas retorcidas en que quedó convertido el vehículo.

Miembros de los Bomberos Unidos, se auxiliaron de herramientas especiales para extraer el cuerpo del jovencito que habitaba en el barrio Dignidad 4 de Mayo, Managua, según dijo don Leonardo García, papá del joven al llegar al lugar del accidente, a nuestro periodista Francisco Rocha.

Agentes de la Policía Nacional se movilizaron al lugar para indagar mayores detalles sobre este accidente de tránsito en que una persona murió, otra quedó gravemente, herida, y el vehículo quedó destrozado.