Managua: boletos de Marco Antonio Solís van desde C$1,674 hasta C$11,160

A través de sus plataformas digitales, la productora +Show Productions dio a conocer anoche, el costo de los boletos para el tan esperado concierto del cantante mexicano Marco Antonio Solís “El Buki”.

La cita es el 20 de noviembre, en el Estadio Nacional de Béisbol Soberanía, Managua. “El Buki” llegará a la Tierra de Lagos y Volcanes con su gira: “Gratitud Tour 2026”.

El precio de los boletos va desde Mil 674 córdobas para Gramilla, Granaderia General y Zona Reef 2 mil 46 córdobas. La Gradería Preferencial y Jardín Derecho a 3 mil 162 córdobas; Sillas Platinum 5 mil 208 córdobas.

En tanto, las localidades Mesas AMEX B: 8 mil 184 córdobas; Mesas AMEX A: 11 mil 160 córdobas. De acuerdo con la información divulgada, estos precios ya incluyen el cargo por servicio.

Los boletos estarán disponibles a través de los puntos y plataformas indicados por la organización, entre ellos ticketerani.com, Super Express.

Con este espectáculo, “El Buki” se reencontrará con sus fanáticos nicaragüenses para deleitarles con sus grandes éxitos como: “Si No Te Hubieras Ido”, “Recuerdos, tristeza y Soledad”, “Invéntame”, “El Peor de mis fracasos”, “Mi Eterno Amor Secreto”, “¿A Dónde Vamos A Parar?”, entre otras.

Marco Antonio Solís, músico, cantautor, compositor, productor musical y empresario mexicano, inició su carrera musical en el año 1975 como cofundador, junto a su primo Joel Solís, del grupo Los Bukis, en el cual se desempeñó como vocalista, músico, productor y principal autor de sus canciones.

El año 1996, tras la separación del grupo, Solís inició su carrera como solista alcanzando reconocimiento internacional con álbumes y giras de gran éxito.