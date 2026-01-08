Llega a Nicaragua cuerpo de doctora nicaragüense hallada sin vida dentro de congelador en Miami

La noche de ayer miércoles arribó a Managua, el cuerpo de la doctora Helen Massiel Garay Sánchez, quien fue encontrada muerta dentro del congelador de la tienda Dollar Tree en la Pequeña Habana, de Miami, Estados Unidos, la mañana del 14 de diciembre.

La doctora nicaragüense Helen Massiel Garay Sánchez

El cadáver de la anestesióloga sería llevado este jueves a su sitio natal, el municipio de El Viejo, en Chinandega, para ser velado en la casa de su mamá, doña Fátima Sánchez y recibirá cristiana sepultura la mañana de este viernes.

Sobre las causas o circunstancias de muerte, la Policía de Miami sólo descartó mano criminal, pero sigue sin esclarecer el caso, a pesar de haber transcurrido 25 días.

La semana pasada, familiares de Helen entregaron a la Policía de Miami un video que muestra con vida a la doctora, poco antes de entrar a la tienda.

Según imágenes del negocio, la noche del sábado 13 de diciembre de 2025, la doctora Garay entró a la tienda pero no realizó ninguna compra, sino que se dirigió a la bodega donde es prohibido el acceso a los clientes.

A las ocho de la mañana del día siguiente, un trabajador la encontró sin vida, supuestamente sin algunas prendas de vestir, dentro del cuarto frío.

La doctora Helen Garay era madre de un varón y una niña, quienes quedaron en la orfandad.

Helen era la única anestesióloga especialista en Cardiopatías Congénitas de Nicaragua y laboraba en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”.

El día de su muerte, la doctora Garay andaba de paseo en Miami a donde llegó a visitar a su padre y tenía previsto regresar a Nicaragua el 15 de diciembre para reintegrarse a su trabajo.

