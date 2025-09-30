Leonés de 50 años fallece al caer accidentalmente en profundo pozo

Víctima de politraumatismo murió este martes el señor Hilario Ramírez Urbina, de 51 años, al reventarse el mecate que utilizaba para salir de un pozo que cavaba en la comarca la Ceiba, en la zona rural del municipio de León.

Don Hilario estaba cavando el pozo en la finca del señor Narciso Meza Obando, y cuando ya estaba llegando al brocal, en la parte superior, se reventó el mecate y cayó al vacío.

El cuerpo de don Hilario fue sacado por miembros de socorro y entregado a su familia tras comprobarse que su muerte fue accidental. La victima habitaba en la comunidad Los Zarzales, en el municipio El Jicaral.