sábado, septiembre 13, 2025
Destacadas

“Juigalpa Ancestral” gana competencia de Trajes Nacionales en Reinas Nicaragua 2025

Por Marjourie Robleto
Lectura: 1 minuto(s)

La creatividad, el arte y la identidad cultural se hicieron presentes la noche de este sábado en la gala final de Reinas Nicaragua 2025 “Embajadoras del Amor”, en el Teatro Nacional Rubén Darío, con la premiación de los tres primeros lugares de la competencia de Trajes Nacionales.

El primer lugar fue otorgado al diseñador Carlos Nicaragua, quien impresionó al jurado con su obra: Juigalpa Ancestral, el lengua de las rocas, la serpiente y el resplandor del oro, con el que rinde homenaje a las raíces de Chontales y fue modelado por la representante departamental, Stefany Rodríguez.

El segundo lugar fue para el diseñador Alfonso Pascuas, creador del traje ¿Quién causa tanta alegría?, modelado por la Reina Nicaragua de Carazo, Roxana Ruíz.

Y el tercer puesto lo ganó el diseñador Cristian Daniel López con su traje “Chapolera del grano de oro”, que lució la Reina Nicaragua de Matagalpa, Grethel Gámez.

Como parte del reconocimiento al talento nacional, la compañera Camila Ortega, directora de Nicaragua Diseña, entregó distinciones especiales a los diseñadores ganadores, reafirmando el compromiso de seguir promoviendo el arte, la moda y la cultura en el país.

