Jovencito pierde la vida al estrellarse en motocicleta contra camión en venta, en Nueva Segovia

José David Dávila Jirón, de 17 años, murió hoy lunes, al chocar en motocicleta contra la parte trasera del camión placa MT 17-477 que está en venta.

Accidente mortal en Jalapa: joven fallece en motocicleta

La fatalidad ocurrió en la comunidad Tastaslí, en Jalapa, Nueva Segovia, donde habitaba la víctima.

A causa del impacto, el motorizado sufrió una fractura en el cráneo y otras lesiones graves que le ocasionaron la muerte.

Agentes de tránsito de Jalapa, Nueva Segovia, amplían las investigaciones del caso para determinar las causas que provocaron la fatalidad vial.



