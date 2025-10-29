Jovencito muere al caer 80 pies dentro de mina en Santo Domingo, Chontales

El jovencito Engel José Vargas Torres, de 15 años, falleció la mañana de este miércoles en un lamentable hecho ocurrido en una mina del municipio de Santo Domingo, departamento de Chontales.

Engel Vargas Torres, de 15 años

Cazadores de noticias informaron de manera preliminar que el minero estaba entrando a laborar a un túnel cuando fue mareado por los gases subterráneos que lo hicieron caer a 80 pies de profundidad.

Según los primeros informes, al precipitarse al fondo, Engel cayó en una parte llena de agua, falleciendo de inmediato.

La desgracia se suscitó exactamente en el sector conocido como El Hielo cerca del barrio Tamagás, a donde se presentaron pequeños mineros, policías y bomberos para apoyar en la recuperación del cuerpo.