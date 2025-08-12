Jovencito arrastrado por ola en La Boquita cumple más de 48 horas de desaparecido

A las 4 de la tarde de hoy martes se cumplieron 48 horas de la desaparición del jovencito José Isaac Silva Pérez, de 16 años, quien la tarde del domingo fue arrastrado por una ola en el balneario La Boquita, ubicado en Diriamba, Carazo.

José Isaac Silva Pérez, de 16 años

Miembros de socorro, pescadores artesanales y familiares continuaron la búsqueda este lunes sin obtener resultados positivos.

Habitantes de la zona presumen que el cuerpo de José Isaac puede estar prensado entre zonas rocosas dentro del mar donde solo pueden acceder buzos.

Silva Pérez es originario del barrio El Bagazal, de Diriamba, y al omento del suceso participaba de un paseo entre amigos sin imaginarse que terminaría en tragedia.