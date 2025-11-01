Joven pasajero de moto atropellado por conductor de camioneta se rinde ante la muerte, en Managua

Después de 36 horas de agonía, falleció esta mañana Francisco Antonio Gutiérrez Corea, de 28 años, en el hospital Carlos Roberto Huembes, de la Policía, por los severos golpes que sufrió al ser embestido por una camioneta conducida por Carlos Alberto Torres Treminio, de 38 años, en el sector de La Nicarao, en Managua.

Francisco Antonio viajaba como pasajero en la moto que era conducida por su amigo Luis Santiago González Linares, de 23 años.

Al momento de la tragedia, los jóvenes se dirigían a las inmediaciones del barrio La Fuente después de haber comprado algunos productos para la vela de Don Mario Alberto González Mayorga, abuelito de Luis Santiago.

En horas de la tarde de este sábado, un equipo especial de la Policía Nacional realizó la reconstrucción del fatídico accidente de tránsito.

Luis Santiago, quien ya se recupera de los golpes y de las dos pérdidas, de su abuelito y su amigo, dijo a Tu Nueva Radio Ya que tras ser colisionados, él quedó semiinconsciente, mientras que Francisco estaba prensado entre la carrocería.

Agradeció a las personas en el lugar que llamaron de inmediato a la ambulancia, pero Francisco Santiago lamentablemente no resistió a los golpes que sufrió y falleció.

Finalmente expresó que no van a mediar con Carlos Alberto, quien al momento del impacto conducía en estado de ebriedad… “La vida no se compra con dinero, queremos todo el peso de la ley para él”.