Joven fallece días después de choque mortal en donde murió su mamá, el pasado 7 de febrero

Victima de politraumatismo y trauma craneal, murió este lunes la joven Carmen María Selva, de 23 años, quien estaba internada en el hospital de Masaya desde el pasado 7 de febrero, fecha en que un furgón colisionó la camioneta en que viajaba con sus padres en el kilómetro 37 de la carretera Masaya-Catarina.

Carmen María Selva, de 23 años

En la colisión murió instantáneamente su señora madre Adilia Mercedes Selva Vargas, de 58, quien era profesora en su natal Diriá, en el departamento de Granada, hacia donde se dirigían en su camioneta placa M 090-722

La camioneta era manejada por el esposo de la profesora, Nery González Ruiz, quien a la vez es padre de la joven que falleció este lunes. El señor todavía continúa ingresado en el hospital Hilario Sánchez, en la ciudad de Las Flores.

La familia chocó de frente contra el furgón matrícula hondureña TCL 1157, conducido por Cristian Amilet Alvarado, de 30 años, quien el día del hecho afirmó que el vehículo le invadió carril y no pudo capearlo. El hecho sigue bajo investigación.

La joven Carmen María Selva esta siendo velada en la casa de su abuelita, ubicada del parque Central de Diriá, 3 cuadras al Sur, de donde este martes saldrá el cortejo fúnebre la iglesia San Pedro, para una misa de cuerpo presente, y luego hacia el cementerio municipal.

