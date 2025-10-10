Joven amante del fútbol fallece en accidente de moto tras partido Nicaragua y Haití

De forma inmediata falleció el joven Helmus Antonio Ocampo Velásquez, de 28 años, al accidentarse en moto la madrugada de hoy, luego de haber asistido a presenciar el partido entre Nicaragua y Haití.

Helmus conducía a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad la moto marca AKT color rojo placa M 140-121 cuando perdió el control, se salió de la vía y se estrelló contra un tubo de concreto.

La fatalidad ocurrió de los semáforos del Autolote El Chele 100 metros abajo por donde el joven se dirigía hacia su hogar en Villa Reconciliación, seguido por su hermana Michell Ocampo, quien conducía otra motocicleta.

Luego de ver la trágica muerte de su hermano, la joven Michelle llamó a su familia para informarles de la desgracia, por lo que se presentaron de inmediato al sitio del accidente.

El señor José Antonio Ocampo dijo que luego de ver el partido en el queNicaragua perdió 3 a 0 en el Estadio Nacional de Fútbol, sus hijos se quedaron un tiempo más en la zona y el accidente sucedió cuando regresaban a casa.

El joven Helmus Ocampo habitaba con su familia de donde fue la Bloquera Howard dos cuadras al Este, en donde dejó a dos niños en la orfandad.

El cuerpo de Helmus fue llevado al Instituto de Medicina Legal, para la respectiva autopsia y luego sería entregado a su familia para las honras fúnebres.