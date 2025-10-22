Jonzel vs Boanerges Miranda en velada de Las Estrellas 3, en Polideportivo Alexis Arguello

Decía mi abuelita, “el que de las peras habla, comérselas quiere”, y al parecer eso es lo que le pasó al tiktoker jinotegano Jonzel quien meses atrás le voló duro a las peleas de tiktokers nicaragüenses, y este miércoles se conoció que formará parte de la cartelera de boxeo “Velada de las Estrellas 3”

Jonzel, cuyo nombre de pila es Jonatan Zeledón, se agarrará a las trompadas con el mas y nada menos que Boanerges Miranda, el cachimber boy de JR, el que para todo dice “riquitiksi”.

El combate fue dado a conocer por la productora Bellacos Entertaiment, que organiza la velada para el 6 de diciembre en el Polideportivo Alexis Arguello, en Managua.

Los seguidores de Jonzel esperan que el jinotegano noqueé a Boanerges y en su celebración le haga su famoso “Fukun Fukun”.

Hasta la fecha, Bellacos Entertaiment ha dado a conocer otras 2 peleas, siendo estas entre el tiktoker colombiano JH y la Liendra Nica, y Mayorguita contra el creador de contenido de Costa Rica, Merre.

Los precios de las entradas a la “Velada de las Estrellas 3” son 900 córdobas Ring Side, 500 VIP y 200 Graderias.