Jalapa se viste de gala con la 42 edición de la Gran Feria del Maiz

El municipio fronterizo de Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia, celebra la 42 edición de la Feria del Maíz, en celebración del Día Nacional del Maíz – Nuestra Raíz.

Como parte de la celebración se realizaron Dianas por las principales calles de Jalapa y un desfile de carrozas con las candidatas a Reina de la Feria.

Posteriormente la celebración se trasladó al parque de ferias Miguel Ángel Ortez, con el concurso de bebidas y comidas derivadas del maíz.

También se realizará la coronación de la Reina, Princesa y Miss Simpatía de la 42 edición de la Feria del Maíz.

La fiesta culminará con un concierto de Música Regional Nicaragüense con Los Clarineros y Los Chocoyanos.