Inicia entrega de 29 mil becas a estudiantes de universidades «Pueblo Presidente»

El Gobierno de Nicaragua, a través de las autoridades universitarias y dirigencia estudiantil, inició este sábado la entrega de 29 mil becas destinadas a alumnos de las distintas casas de estudios superiores «Pueblo Presidente» del país.

La jornada comenzó a las 8:00 a.m. en el Auditorio Carlos Martínez Rivas del Recinto Universitario Rubén Darío de la UNAN-Managua, punto donde se prevé entregar más de 4 mil de estos beneficios académicos.

La atención de los jóvenes universitarios se mantendrá de forma continua durante los días 24, 25 y 26 de octubre.

El presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) en la UNAN-Managua, Josué Pereira, ratificó que el programa busca garantizar la continuidad educativa y la preparación profesional de la juventud nicaragüense, como parte de las políticas de restitución del derecho a la educación superior promovidas por el Ejecutivo.