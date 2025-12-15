INETER alerta de ingreso de Frente Frío en Nicaragua con fuertes vientos y oleaje

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informó que en horas de la noche de este lunes ingresará un frente frío, que ocasionará el incremento de la velocidad de los vientos en algunos lugares, sobre todo en la zona costera del Caribe.

Frente frío en Nicaragua eleva vientos y oleaje

Salvadora Martínez, directora de Meteorología Sinóptica y Aeronáutica, del INETER, dijo “Estos vientos podrían ser del Norte-Noreste con una velocidad promedio de 10 a 20 km/hora, con vientos máximos ocasionales que podrían alcanzar hasta los 35 km/hora en algunos lugares, pero sobre todo en la zona costera del Caribe”, explicó.

Asimismo, Martínez expresó que las altas presiones seguirán predominando en Nicaragua, a causa del período seco, debido a la entrada del verano.

En cuanto al oleaje, dijo que se incrementará entre los 2 y 2.5 metros de altura, en el periodo de las tardes y noches, por lo que hizo un llamado a las embarcaciones pequeñas a tener precaución para evitar una tragedia.

