Hombre de la tercera edad muere atropellado por camión en Muy Muy, Matagalpa

El adulto mayor Julio Ortega Soza, de 84 años, falleció de forma casi inmediata al ser atropellado a las 4 con 50 minutos de la tarde de ayer martes en el municipio de Muy Muy, en el departamento de Matagalpa.

Accidente de tránsito

Cazadores de noticias informaron que la fatalidad ocurrió exactamente frente a la iglesia evangélica La Esperanza, en el kilómetro 134 de la carretera a Boaco.

Los pobladores dijeron que don Julio iba cruzando la vía de manera imprudente cuando fue impactado por un camión marca Hino color blanco con placas de Masaya 20537.

El camión era manejado por Roger Rodrigo Rojas Avilés, de 46 años, quien circulaba de Oeste a Este.