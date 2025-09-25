Hombre asesina a su ex esposa embarazada y a su suegro en Roatán, Honduras

Un brutal acto de violencia ha estremecido a la comunidad internacional luego de que un hombre asesinara a su ex esposa embarazada y a su suegro en la isla de Roatán, uno de los destinos turísticos más reconocidos de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Darlyn López, quien se encontraba en estado de gestación, y su padre Ángel Aguilar. La madre de Darlyn, María López, resultó gravemente herida durante el ataque y fue trasladada de emergencia a un hospital de la zona.

El agresor, Alexander Rosa Pineda, habría llegado desde San Pedro Sula hasta la comunidad de Spanish Town con la intención de ejecutar el crimen. Testimonios señalan que días antes había amenazado a su ex pareja, advirtiendo que si no le entregaba a sus hijos tomaría represalias contra toda la familia.

Según el informe preliminar de las autoridades, Rosa Pineda irrumpió en la vivienda familiar y abrió fuego contra los presentes, para luego huir con rumbo desconocido. Hasta el momento, la Policía Nacional de Honduras mantiene un operativo en toda la isla para dar con su paradero.