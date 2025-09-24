Hallazgo de feto en alcantarilla conmociona a pobladores de Mateare

Familias del municipio de Mateare, departamento de Managua, reportaron el impactante hallazgo de un feto de aproximadamente seis meses de gestación, que fue arrastrado por las corrientes de una alcantarilla en un barrio de la localidad.

Conmoción en Mateare por hallazgo de feto en alcantarilla

El descubrimiento ha causado una gran conmoción e indignación entre los residentes, quienes expresaron su tristeza y repudio ante el suceso.

La Policía Nacional y personal forense han iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos.

El cuerpo fue trasladado a medicina legal, donde se realizarán los estudios necesarios para determinar cómo llegó a la alcantarilla y dar con los responsables de repudiable hecho.

