Hallan muerto a sujeto grabado cuando le daban tremenda paliza en Estelí

Una persona de sexo masculino y de identidad desconocida fue hallado sin vida en una caseta donde venden tortillas, en el barrio Dios Proveerá de la ciudad de Estelí, la mañana de este sábado.

Tu Nueva Radio Ya conoció de manera extraoficial que ayer viernes, el infortunado al calor de los tragos sostuvo un pleito con otro sujeto, la paliza que recibió fue tal que quedó tirado al fondo de un pequeño cauce, y hasta sufrió un ataque de epilepsia.

En el bochinche tuvieron que intervenir trabajadores de una fábrica de puros, en tanto, otros se dedicaron a grabar el pleito en que el infortunado de tez delgada y que viste sudadera color naranja y jean azul.

Una vez repuesto de la sopa de golpes, el infortunado se fue a dormir a la caseta donde horas después lo hallaron sin vida. El caso es investigado por las autoridades policiales.