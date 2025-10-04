Hallan a hombre muerto y en estado de descomposición en la casa que cuidaba, en Managua

Un trágico hallazgo sorprendió esta mañana a los habitantes del barrio Jorge Dimitrov, del Super de La Colonia, una cuadra al norte, 50 varas al oeste, donde fue encontrado sin vida Vicente Paul Sosa Manzanares , de 35 años.

El cuerpo estaba boca arria, desnudo y en estado de descomposición por lo que las autoridades policiales investigan las causas de su muerte.

Vecinos comentaron que Paul era conocido cariñosamente como “Lalo”, era un hombre tranquilo, que bebía guarito y no se metía con nadie.

También se conoció que padecía de cirrosis hepática, lo que pudo haberle provocado complicaciones de salud que derivaron en su deceso.

El infortunado era Originario de Matagalpa, llevaba más de tres años viviendo solo en la zona, donde cuidaba la casa de su tía.