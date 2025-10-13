Gobierno Sandinista anuncia aumentos salariales a trabajadores del Estado

El Gobierno Sandinista anunció que 55,537 trabajadores del Estado, que devengan los salarios más bajos, serán los más beneficiados con el aumento salarial que entrará en vigencia en noviembre.

Este grupo de servidores públicos recibirá un incremento salarial del 7.98%, garantizando que su salario mensual ascienda a C$9,000 córdobas. Este incremento es el más alto anunciado y resulta de un aumento base del 4% más un incremento adicional del 3.98%.

Mientras tanto, otros 132,000 servidores públicos recibirán un aumento del 4%.

Con este ajuste, el salario mínimo para los trabajadores del Gobierno alcanzará los C$9,000 en 2025, lo que representa un aumento acumulado del 20.73% en los últimos dos años, buscando mejorar la calidad de vida de las familias, según la Copresidenta Rosario Murillo.