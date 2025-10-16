Gobierno felicita a estudiantes nicaragüenses que triunfaron en Rally Latinoamericano de Innovación

Nicaragua ganó a nivel internacional, tras obtener los primeros lugares en las categorías de Innovación e Impacto Social del Rally Latinoamericano de Innovación, informó la Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo.

«Los estudiantes nicaragüenses alcanzaron triunfos en el Rally Latinoamericano de Innovación, obteniendo primeros premios compitiendo con universidades de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador y México», dijo la compañera Rosario.

Mencionó que «Ahí ganamos primer premio en Innovación y primer premio en Impacto Social, los dos máximos galardones en la región. ¡Felicitaciones en grande a los compañeros ganadores, a sus familiares y a sus equipos de trabajo!».

«Primer lugar de Impacto Social es para el equipo «Mente Volcánica» de la Universidad Nacional de Ingeniería (RUPAP), cuyo proyecto se centró en el aprovechamiento de Tetra Pak. Felicitaciones a los compañeros y compañeras”, dijo la Copresidenta.

Agregó que el primer lugar en la categoría Innovación fue para la UAM, que ganó el primer lugar nacional y también este primer lugar internacional con la solución al desafío de Huertos Verticales, dijo la compañera Rosario Murillo.

Nicaragua triunfa en Innovación e Impacto Social

«Trecientos equipos multidisciplinarios trabajaron durante 28 horas abordando 9 desafíos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Nicaragua tiene una tradición de victorias regionales. Felicitémonos todos y felicitemos a esta nuestra Nicaragua, este nuestro pueblo de vigor y de gloria, como decía nuestro Rubén», finalizó la Copresidenta de la República.

