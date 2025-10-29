Gobierno de Nicaragua celebra victoria de Cuba en la ONU y reitera su condena al bloqueo criminal de Estados Unidos

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, destacó este jueves la gran victoria del hermano pueblo de Cuba en las Naciones Unidas, donde una vez más la comunidad internacional demandó el fin del injusto bloqueo impuesto por Estados Unidos.

La compañera Rosario felicitó el excelente discurso del canciller cubano, Bruno Rodríguez, y resaltó la participación de Nicaragua junto a los pueblos del mundo en esta jornada histórica de defensa de la verdad y la justicia.

“Cada uno de esos eventos nos permite ver cómo avanzamos hacia un día sin bloqueo, sin crimen”, expresó.

La Copresidenta calificó el bloqueo como “un crimen de lesa humanidad” que atenta contra el desarrollo, la salud y la vida del pueblo cubano.

“El bloqueo expone a un pueblo digno, solidario y valeroso al sufrimiento y la enfermedad. Es un crimen que no puede continuar”, subrayó.

Asimismo, condenó las acciones genocidas que promueve y respalda Estados Unidos, tanto en Gaza como contra Cuba.

“¿Cómo puede llamarse victoria promover el genocidio o mantener un bloqueo inhumano? Pero como decía Bruno, vencemos y venceremos”, agregó.

La Copresidenta reiteró que Nicaragua estuvo presente “una, dos, tres veces” en defensa de la justicia, la paz y el derecho a la vida de los pueblos, y reafirmó la hermandad indestructible entre la Revolución Sandinista y la Revolución Cubana, “potencia de heroísmo, dignidad y solidaridad en nuestra América”.