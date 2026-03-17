Gobierno de Nicaragua activará planes de atención a las familias en Semana Santa

La Copresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo detalló que las instituciones del Estado han comenzado a compartir los planes de trabajo para garantizar seguridad, recreación y atención a las familias durante la Semana Santa.

“Vamos adelante, llegando ya a lo que llamamos temporada de veraneo o Semana Santa 2026, cumpliendo con todas nuestras tradiciones, por un lado, las vacaciones, la unión de la familia, el recreo, el disfrute, el paseo. Cuánta alegría, porque vivimos en Paz, porque tenemos Seguridad», indicó la Compañera Rosario Murillo.

Informó que «hemos empezado precisamente a compartir los planes, los planes de MIFAMILIA, del MINSA, los planes de SINAPRED, INETER, Ejército de Nicaragua, Ministerio del Interior, Policía Nacional, los planes de MARENA, ENACAL, ENATREL, por todas las emergencias que se pueden dar en temas de agua y en temas de energía».

Además, subrayó que el plan de MINJUVE, INTUR, deporte, cultura, tradición, economía creativa, todo lo que tenemos que realzar en esta temporada de verano, de recreación y de muchas visitas también, mucho turismo, que, gracias a Dios, por la seguridad que entre todos y con la bendición del Padre creamos en nuestra Nicaragua, tenemos ese turismo que nos visita y que conoce el espíritu nicaragüense cálido, amigo, fraternal, solidario».