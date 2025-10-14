Gobierno anuncia ornamentación navideña en todo el país para los primeros días de noviembre

El Gobierno de Nicaragua, a través de la Copresidenta, Compañera Rosario Murillo, anunció que se instalarán más de 1,300 puntos de iluminación y ornamentación en todo el país como parte de los preparativos para las celebraciones navideñas.

La iniciativa será ejecutada en coordinación con las municipalidades y diferentes instituciones del Estado, como parte de un esfuerzo por promover la unidad y el espíritu festivo entre las familias nicaragüenses.

Durante su intervención, la compañera Rosario destacó que esta tradición busca fortalecer la fe, la esperanza y los valores comunitarios, celebrando un diciembre lleno de alegría. Las principales avenidas y espacios públicos de Managua, así como las cabeceras departamentales, serán decorados con luces y adornos navideños para crear un ambiente festivo en todo el país.

La Copresidenta Rosario detalló que los trabajos incluyen lugares emblemáticos como la Avenida Bolívar a Chávez, varias rotondas principales de la capital (El Güegüense, Metrocentro, Periodista y Ticuantepe), así también espacios urbanos como el Paseo de los Estudiantes, Paseo de las Victorias y el Parque Central frente al Teatro Nacional.

Explicó que también se iluminarán cruces de calles y sendas peatonales en las cabeceras departamentales, donde se integrarán elementos ya conocidos como los “Árboles de la Vida” con nuevas luces y decoraciones.

Finalmente, la Copresidenta Rosario informó que la meta es tener lista toda la iluminación y ornamentación en los primeros días de noviembre, para que la población pueda disfrutar con anticipación de las festividades decembrinas.