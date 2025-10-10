General Julio César Avilés Castillo se reúne con Presidente de Cuba Miguel Díaz – Canel 

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo un fraternal encuentro con el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, quien encabeza la delegación militar nicaragüense que realiza una visita oficial a la Isla.

A continuación, nota íntegra:

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz – Canel Bermúdez, sostuvo un fraternal encuentro con el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo y la delegación que presiden su visita a Cuba, acompañaron al Jefe de Estado el miembro del Buró Político General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, Viceministro de las FAR y otros altos oficiales cubanos.

Durante la reunión el General de Ejército Julio César Avilés Castillo, en sus palabras destacó: “Cada vez que venimos acá decimos que traemos un saludo de nuestro Pueblo, porque somos parte de él y por supuesto el saludo, el aprecio de siempre de la Presidencia de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra y de la Compañera Rosario Murillo, por supuesto de todos los que somos soldados de la Patria, que integramos el Ejército de Nicaragua, que es una institución en la cual estamos muy cercanos con nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias”.

Por su parte el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó que esta es una visita que contribuirá a fortalecer, ampliar, consolidar las históricas relaciones entre Cuba y Nicaragua.

Díaz-Canel ratificó las estrechas relaciones entre ambas revoluciones y su cooperación, incluido el ámbito de la defensa. «Nicaragua y Cuba siempre han defendido posiciones comunes».

Además, destacó, la fortaleza de los vínculos binacionales entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua y el Partido Comunista de Cuba, entre los parlamentos de los dos países y entre sus fuerzas armadas.

También rememoró la misión internacionalista que cumplió, a fines de los años 80, en el hermano país centroamericano. «Para mí, Nicaragua es entrañable», recalcó.

En cumplimiento de las misiones y tareas: “Todo por la Patria”.

En defensa de la Patria y la Institución: ¡Firmeza y Cohesión!

Dado en la ciudad de Managua, a los diez días del mes de octubre del año dos mil veinticinco.