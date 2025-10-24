Fuerte lluvia con tormenta eléctrica causa diversas emergencias en el pacífico nicaragüense

Las lluvias con tormenta eléctrica que se desató en los primeros minutos de este viernes, en gran parte del Pacífico nacional, principalmente en la capital, dejó algunas afectaciones como anegaciones de calles y árboles caídos.

Tormenta eléctrica causa anegaciones y cortes de luz

Los relámpagos y la rayería que iluminaban el cielo pusieron en pánico a muchas personas que padecen de los nervios, y en algunas zonas de la capital se reportó además el corte de energía eléctrica.

En el kilómetro 12.9 de la carretera a Masaya, un rayó cayó sobre una palmera lo que provocó la alerta de los vecinos, pero afortunadamente solo dejó el susto.

Videos enviados por nuestros oyentes a nuestra línea del WhatsApp 8711 0456, mostraban como las calles en zonas como el 7 sur, carretera norte y en Ciudad Sandino la fuerte lluvia imposibilitaba la visibilidad a los conductores y las calles estaban anegadas.

Cazadores de noticias también informaron que un árbol cayó sobre la vía a 800 metros del cruce, antes de llegar a la avícola Huevos la “Barranca”, en Nindirí, Masaya.

Pobladores de Jinotega, Granada, León y Matagalpa reportaron afectaciones de las lluvias, de momento sin hechos que lamentar.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones durante las tormentas.

Se aconseja evitar permanecer cerca de árboles, postes eléctricos o estructuras metálicas, así como no conducir por calles inundadas, alejarse de tragantes en las calles y cauces.

Además, se debe evitar cruzar ríos crecidos durante el temporal lluvioso para evitar tragedias que lamentar.