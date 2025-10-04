Fuerte lluvia causa desborde del Río Grande de Matagalpa y viviendas anegadas

Casi cuatro horas continuas de fuerte lluvia azotaron desde la tarde de este sábado el departamento de Matagalpa, donde se reportó el desborde de las aguas del río grande de Matagalpa.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que al salirse las aguas de su caudal varias calles resultaron anegadas, y también algunas familias del barrio Pancasán, donde se armaron de baldes y panas para sacar el agua de sus viviendas.

Enseguida se activó el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (COMUPRED) para atender a las familias.

Gracias a Dios después de un par de horas, disminuyeron las precipitaciones y el rio volvió a su caudal.