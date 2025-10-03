Fuerte lluvia causa anegaciones en algunas zonas de Managua y otros departamentos del país

En punto de las 5:05 de la tarde de este viernes, inició una fuerte lluvia acompañado de tormenta eléctrica y vientos, en parte del territorio nacional, principalmente en la zona del Pacífico del país.

Cazadores de noticias informaron que supuestamente, la señora Tomasa Largaespada, por poco pierde la vida al caer de forma accidental a un cauce cuando bajo la fuerte lluvia salió a buscar a su hijo Manuel Largaespada, quien es bebedor consuetudinario.

El incidente se registró en Villa Progreso, Managua, donde gracias al rápido actuar de los vecinos doña Tomasa fue auxiliada a tiempo.

Tu Nueva Radio Ya, también informó que en cercanías del mercado Israel Lewites, una caponera con todo y sus ocupantes por poco y es arrastrada por las fuertes corrientes, luego que el conductor imprudentemente, intentara cruzar la vía.

En tanto, familias que habitan por el otrora cine Blanco, reportaron que una tienda de conveniencia quedó con el techo parcialmente, dañado al ser arrasado por las fuertes ráfagas de viento durante caía la lluvia.

Una familia del barrio Hugo Chávez, distrito 6 de Managua, reportaron la caída de un rayo que por fortuna no causó daños materiales, ni humanos.

Cazadores de noticias enviaron videos cortos a nuestro WhatSap 8711-0456 de las calles anegadas por las fuertes lluvias y varios manjoles colapsados.

En los departamentos de Masaya, Carazo, Rivas, también reportaron fuertes lluvias, calles anegadas.

Desde Tu Nueva Radio Ya hacemos un llamado a las familias nicaragüenses a acatar las medidas preventivas para evitar tragedias y a poner en práctica todo lo aprendido en los Ejercicios Multiamenazas que realiza el Gobierno Sandinista tres veces al año.

Recuerde que lo queremos como oyente, no como noticias.