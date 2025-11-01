Fiscalía pide 25 años de cárcel para sujeto que mató a su cuñado en Jinotega

El pasado miércoles en los Juzgados de Jinotega fue declarado culpable Becker Nahún Centeno Álvarez por la muerte de César Augusto Orozco Rocha, hecho ocurrido el pasado 22 de enero en una finca cafetalera de la comunidad Aguas Zarcas Arriba del municipio de San José de Bocay.

La Fiscalía solicitó una pena de 25 años de prisión para Becker, quien atacó con un machete a su cuñado César, por agresor de su hermana, Yolanda de Jesús Centeno Álvarez, durante un episodio de violencia doméstica.

El expediente judicial indica que César amenazó de muerte a su pareja y la persiguió por la finca, mientras ella pedía auxilio. Al escuchar los gritos, su hermano Becker intervino para defenderla y terminó hiriendo mortalmente a César.

Durante el juicio, la defensa argumentó que Becker actuó en defensa de su hermana; sin embargo, el juez Roger Espinoza concluyó que hubo intención de matar. En los próximos días emitirá su sentencia sobre el caso.