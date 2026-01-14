Fiscalía obligada a mejorar pruebas contra conductor acusado de matar a madre e hija

Cinco días de plazo dio a la Fiscalía, la doctora Nidia María O´Connors, Jueza Tercero Local Penal de Managua, para mejorar la presentación de la acusación en contra de Sergio Andrés Sánchez Gutiérrez, de 19 años.

El acusado Sergio Andrés Sánchez Gutiérrez, de 19 años

Sergio Sánchez fue acusado por la muerte en accidente de tránsito de la señora Martha Elena Matus Larios, de 57 años, y su hija Andrea Nicole Zamora Matus, de 20.

La acusación interpuesta por la Fiscalía es por los delitos de Homicidio Imprudente y Omisión de Prestar Auxilio, en perjuicio de las víctimas.

Según el libelo acusatorio, los hechos ocurrieron en la entrada a la colonia Serranías, kilómetro 12.5 de la carretera Sur en Managua, el pasado sábado 20 de diciembre, a las 10 de la noche.

Las víctimas mortales: Martha Matus y su hija Nicolle Zamora Matus

El acusado Sergio Andrés Sánchez Gutiérrez conducía en dirección de norte a sur una camioneta cuando atropelló a las víctimas que iban cruzando la vía.

A causa del brutal impactó la joven Andrea Nicole Zamora Matus, fue a caer a 38 metros del punto de impacto, en tanto su mamá, Martha Elena Matus Larios, fue proyectada a 39.80 metros, según las mediciones realizadas por la Policía.

Una vez ocurrido el fatal accidente, el acusado se dio a la fuga en dirección sur, en vez de prestar auxilio a las víctimas, y fue capturado por las autoridades varias horas después.

En la audiencia inicial que arrancó este miércoles, el defensor Gabriel Díaz expuso que el expediente contiene errores muy grandes y numerosos.

Luego de escuchar a la defensa, la doctora Ocono’r, consideró que los elementos presentados por la Fiscalía no son suficientes y otorgó el plazo de cinco días para que se corrijan las fallas y presenten nuevamente las pruebas.

