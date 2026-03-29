Familias inician Semana Santa con tradicional procesión de Domingo de Ramos

Decenas de familias católicas se reunieron este Domingo de Ramos en la Catedral de Managua llevando consigo ramas de palma para celebrar el inicio de la Semana Mayor.

Familias católicas inician Semana Santa en Managua

Los feligreses recibieron la bendición de las palmas y escucharon el mensaje de Su Eminencia Reverendísima, el Cardenal Leopoldo Brenes.

Durante la tradicional procesión de Jesús del Triunfo, los feligreses rezaron el rosario y elevaron cánticos al Señor, recordando la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.

Cardenal Brenes llama a recibir a Cristo

«Hoy también nuestras palmas dan la bienvenida a Cristo el Señor a nuestros corazones, a nuestra patria, a nuestra familia. Vivamos este momento de gracia, de amor y de misericordia de Dios para con nosotros«, expresó el Cardenal Leopoldo Brenes al inicio de la procesión.

Los capitalinos participaron con fervor en las celebraciones litúrgicas, reafirmando su fe y compromiso cristiano en este tiempo de recogimiento espiritual.

Oran por la paz y unidad familiar

Los feligreses manifestaron que elevan sus oraciones al Señor Jesucristo para fortalecer la unidad de las familias y pedir por la paz de Nicaragua y del mundo.

Las familias expresaron su deseo de que estos momentos de oración contribuyan a la armonía social y la convivencia en paz.

Estos valores se fortalecen durante la conmemoración de la Semana Santa, cuando la comunidad católica nicaragüense se une en reflexión y oración para recordar el sacrificio de Cristo por la humanidad.