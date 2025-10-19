Fallece anciana rescatada de entre las llamas en barrio San Cristóbal… 17 días batalló por su vida

En el Hospital Fernando Vélez Páiz se rindió a la muerte, la mañana de hoy domingo, doña Cándida Rosa Fletes López de 97 años, quien sufrió graves quemaduras en su humanidad al incendiarse su vivienda, el pasado 2 de octubre.

Doña Cándida resultó con quemaduras de primero, segundo y tercer grado en ambos brazos, piernas y un lado del rostro, al ser consumida por las llamas su humilde casa ubicada en el barrio San Cristóbal, Managua.

El día del siniestro doña Cándida fue rescatada de entre las llamas por el bombero César Ismael Hernández, quien aseguró que al entrar al inmueble escuchó decir entre las llamas: «Auxilio mi niño, sáquenme de aquí«, era la anciana refugiada entre unas láminas de zinc.

Enseguida doña Cándida fue trasladada al hospital Vélez Páiz, donde 17 días después, se rindió a la muerte.

Tu Nueva Radio Ya envía su más sentido pésame a la familia de doña Cándida Rosa Fletes López, quien descansa en la Paz del Señor.