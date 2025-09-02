type here...
martes, septiembre 2, 2025
Estudiante de colegio privado muere al tirarse en un cauce en la ciudad de Granada

Por Quique GonCan
La Policía Nacional investiga las causas que empujaron a un jovencito de 15 años, a lanzarse al fondo de un cauce de 12 metros de profundidad, en la calle El Cementerio de la ciudad de Granada, hecho que le costó la vida.

Cazadores de Noticias informaron que el muchacho llegó a su casa con el carácter alterado, después de salir del colegio privado donde estudia.

Posteriormente salió corriendo con rumbo desconocido y llegó hasta el puente El Cementerio y se lanzó al cauce.

Al impactar contra la estructura de concreto, el quinceañero resultó con posibles fracturas en las piernas y el brazo derecho.

El menor fue rescatado del fondo del hueco por Bomberos Unidos y llevado al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada, de donde lo enviaron al hospital Lenin Fonseca por la gravedad de las lesiones, pero lamentablemente llego sin vida.

