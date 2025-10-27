Estilista nicaragüense es ultimado durante una fiesta en Heredia, Costa Rica

Lo que inició como una reunión festiva terminó en un violento crimen cuando el nicaragüense Daniel Estrada Rostrán, de 28 años, fue ultimado a cuchilladas y una mujer resultó herida, en una casa de Guararí de Heredia, Costa Rica.

Daniel Estrada Rostrán, de 28 años

Estrada Rostrán era originario de Nindirí, Masaya, y tenía varios años de habitar en el vecino país del sur, en donde se ganaba la vida laborando como estilista en residencial Santa Cristina de Heredia.

“Los hechos se dieron cuando varias personas estaban compartiendo en una casa y en un momento dado, al parecer, se dio una riña en la que resultaron heridas dos personas”, informó el Organismo de Investigación Judicial.

Según las autoridades, los dos heridos fueron llevados a un centro médico en Heredia, donde poco después el nicaragüense fue declarado como fallecido.

La Policía Judicial aún no ha determinado con claridad cómo ocurrieron los hechos y si una de estas personas pudo ser una víctima colateral en el pleito.

Las autoridades tienen bajo investigación a varias personas, en tanto la familia de Daniel Estrada realiza esfuerzos por repatriar su cuerpo.

La mamá de Daniel, doña Nora Rostrán Hernández está solicitando ayuda económica para poder sufragar los gastos del traslado del cuerpo hasta su tierra natal.

Las personas interesadas en apoyar pueden llamar al celular 8780-7232.

