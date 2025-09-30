Esteliano es encontrado muerto con signos de violencia en su apartamento en California

El nicaragüense Omnar José Montenegro Gutiérrez, de 32 años de edad, fue hallado muerto en el apartamento que habitaba en la ciudad de Lompoc, en California, Estados Unidos.

El cuerpo sin vida del pinolero fue encontrado en horas de la tarde del miércoles pasado por allegados que ingresaron al inmueble.

Don Rodolfo Montenegro indicó que su hijo Omnar tenía tres años de haberse ido a California, y supone que lo mataron, porque días antes, había sido amenazado de muerte por un grupo de afroamericanos.

A pesar que el cuerpo del compatriota tenía algunas señales de violencia, su muerte aún se encuentra bajo investigación.

Familiares indicaron que para poder trasladar el cuerpo de Omnar José Montenegro a su natal Estelí, necesitan alrededor de 17 mil dólares, por lo que habilitaron una cuenta en Gofundme.

