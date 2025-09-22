Este primero de octubre inicia la campaña nacional “Sin Diabetes” en Nicaragua

Por orientaciones de nuestros Copresidentes desarrollaremos la Campaña Nacional “Sin Diabetes”, con el propósito de detectar tempranamente la Diabetes infantil, del adolescente y juvenil, dar el tratamiento adecuado y prevenir complicaciones, así como promover en forma integral el cuido necesario.

Nuestro objetivo es atender a tod@s l@s niñ@s, adolescentes y jóvenes, desde el nacimiento hasta los 20 años cumplidos.

Esto significa que se examinará y se le hará prueba de glicemia a dos millones y medio (2.5 millones) de nicaragüenses menores de los 20 años.

Estamos alistándonos para iniciar la Campaña “Sin Diabetes” el primero de Octubre.