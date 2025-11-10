Niños con pronóstico reservado al ser atropellados por taxista borracho en Colombia

Una tragedia mantiene consternada a toda la ciudad de Bogotá, luego de que un taxista borracho arrollara a 11 personas que cruzaban la vía o se encontraban en el andén en la noche de este sábado, en el barrio La Sierre, en San Cristóbal, Bogotá, Colombia.

Entre los heridos se encuentran cuatro menores de edad, tres de ellos hermanos, quienes quedaron atrapados debajo del vehículo tras el fuerte impacto.

El accidente ocurrió a eso de las 7:39 de la noche del sábado 8 de noviembre de 2025. El accidente mantiene a dos de los menores en estado de muerte cerebral en el Hospital Santa Clara, donde permanecen internados los infantes bajo pronóstico reservado.

“Estefanía tiene muerte cerebral, Martín está igual. Daniela está estable en este momento”, relató conmovida Heidy Miranda, familiar de los menores. Además, la mujer explicó que una de las primas de los niños está a la espera de ser trasladada a otro centro asistencial, donde será sometida a cirugías de rodilla, cadera y brazos.» Solo estamos esperando que Dios obre en esta familia y los llene de fortaleza», finalizó.

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Por otro lado, Jorge Arturo, padre de los menores de edad rompió en llanto al referirse al accidente. «No tiene presentación, no me hallo porque yo los dejé bien yo a mis hijos los amaba, los amo y los adoro. Pero si es de Dios todopoderoso que no estén más con nosotros se los entrego».

Las autoridades dieron a conocer el estado de las once personas que fueron arrolladas por el taxi en la localidad de San Cristobal. Entre las víctimas se encuentran cuatro menores de edad, dos de ellos con diagnóstico de muerte cerebral, según confirmaron a Noticias Caracol.

Uno de los menores, de tan solo 7 años, sufrió exposición de masa encefálica, trauma abdominal y un severo trauma craneoencefálico, y fue trasladado de urgencia al Hospital La Victoria.

Otro menor, de 15 años, presenta también un trauma craneoencefálico grave y fracturas en la cadera; fue remitida al mismo centro asistencial.

Una bebé de apenas 4 meses resultó con múltiples politraumatismos y fue trasladada a la Clínica OMI.

Otro niño, de 12 años, sufrió contusiones en la cabeza, cuello, zona lumbar y abdomen, por lo que fue remitido a la Clínica Santa Clara.

Las demás víctimas son personas adultas, entre los 22 y 40 años, que presentan politraumatismos y diferentes lesiones en cadera, rostro y cabeza. Todos fueron trasladados a las clínicas Santa Juliana y La Victoria, donde permanecen recibiendo atención médica.

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