Estadounidense es condenado a 40 años por asesinar a su esposa nicaragüense en Texas

Por Jonathan Morales
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A 40 años de presidio fue condenado este fin de semana el estadounidense Jared Dicus, de 23 años, por asesinar a su esposa nicaragüense Anggy Díaz, tres meses después de casarse en el condado Waller, en Texas, Estados Unidos.

La nica Anggy Díaz fue brutalmente asesinada en Houston, Texas
La nica Anggy Díaz fue brutalmente asesinada en Houston, Texas

El crimen ocurrió a finales del año 2022, y el gringo Dicus fue capturado a inicios del 2023, y durante el juicio se declaró culpable de acuchillar mortalmente a la nica Anggy Diaz, a quien además le cortó la cabeza, por causas desconocidas.

Anggy Diaz era oriunda del municipio de El Viejo, en el departamento de Chinandega, hacia donde fue repatriado su cuerpo y recibió cristiana sepultura.

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