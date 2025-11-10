Estadounidense es condenado a 40 años por asesinar a su esposa nicaragüense en Texas
A 40 años de presidio fue condenado este fin de semana el estadounidense Jared Dicus, de 23 años, por asesinar a su esposa nicaragüense Anggy Díaz, tres meses después de casarse en el condado Waller, en Texas, Estados Unidos.
El crimen ocurrió a finales del año 2022, y el gringo Dicus fue capturado a inicios del 2023, y durante el juicio se declaró culpable de acuchillar mortalmente a la nica Anggy Diaz, a quien además le cortó la cabeza, por causas desconocidas.
Anggy Diaz era oriunda del municipio de El Viejo, en el departamento de Chinandega, hacia donde fue repatriado su cuerpo y recibió cristiana sepultura.
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