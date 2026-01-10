Esquiadora sobrevive tras ser arrastrada por una avalancha en Andorra

Ares Masip, es la esquiadora que vivió un momento estremecedor luego que un alud de nieve la arrastrara mientras practicaba esquí en las montañas andorranas.

En las imágenes se nota que la avalancha se produjo de repente, haciéndole caer a la mujer y empujándola cuesta abajo. Su perro, que la acompañaba, también estuvo a punto de quedar atrapado en la trampa.

Afortunadamente, la caída cesó, y ambos lograron salir ilesos de esta peligrosa experiencia.