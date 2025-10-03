Destacadas

Encuentran muerto en Laguna de Apoyo, a diriomeño que llegó a bañarse el domingo pasado

Por Quique GonCan
El ciudadano Isaías Francisco Sánchez Medina, de 34 años, quien fue reportado como desaparecido desde inicios de esta semana, fue encontrado muerto la mañana de hoy viernes.

De acuerdo con sus familiares, el pasado domingo, Isaías salió de su casa ubicada cerca del Calvario, en Diriomo, a bañarse en la laguna de Apoyo, en el lado que le corresponde a Diriá, Granada.

Sin embargo, al ver que no regresó lo reportaron como desaparecido el lunes y el martes, las autoridades llegaron a buscarlo a la laguna, sin lograr encontrarlo.

Fue hasta la mañana de este viernes cuando varios ciudadanos que disfrutaban de las aguas de la laguna quienes lo encontraron flotando y avisaron a las autoridades correspondientes.

Al lugar del hallazgo se presentó un equipo técnico de investigaciones de la Policía Nacional para descartar mano criminal, y luego entregaron el cuerpo a la familia doliente.

