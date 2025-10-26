Encuentran cuerpo de hombre en río de El Almendro, Río San Juan

El cuerpo de un hombre de identidad desconocida fue encontrado la mañana de hoy domingo, sobre una de las bases de concreto de un puente, en el río Tepenaguasapa, en El Almendro, Río San Juan.

El ahora occiso era alto, de tez blanca y tenía sobrepeso.

Al momento del hallazgo, el desconocido vestía un suéter con franjas blancas y salmón, y un bóxer rojo.

La policía de El Almendro, Río San Juan, amplía las investigaciones del caso para identificar a la víctima y esclarecer las causas de su muerte