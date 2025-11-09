Encuentran cuerpo con supuestos signos de violencia en Villa Reconciliación

El cuerpo de un hombre identificado de manera preliminar como Miguel Ángel Díaz García fue encontrado boca abajo la mañana de hoy domingo, cerca de la planta eléctrica de Villa Reconciliación, en Managua.

Hallan cuerpo de Miguel Ángel Díaz en Villa Reconciliación

Cazadores de Noticias informaron que el cuerpo presentaba lesiones, fracturas y presuntas heridas de arma blanca, por lo que presumen que el caso se trata de un crimen.

El cuerpo fue trasladado al instituto de Medicina Legal, en Managua, para determinar las causas exactas del deceso.

En tanto, agentes policiales detuvieron al menos 6 sujetos en calidad de investigados, para ampliar las averiguaciones del hecho y esclarecer el caso.

