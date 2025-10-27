ENACAL suspenderá suministro de agua potable este martes en varios barrios de Managua

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) informó a la población que, debido a las obras de ampliación de la Pista Héroes de la Insurrección que ejecuta la Alcaldía de Managua, se realizarán trabajos de acoples de tubería en el Tramo 4.

Por este motivo, se suspenderá el suministro de agua potable en horario de 6:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde de mañana martes 28 de octubre del presente año, en los siguientes sectores:

Ciudad Jardín, Campo Bruce, San José Oriental, 19 de Julio, Largaespada, El Paraisito, Dimitrov, Francisco Meza, Colonia Máximo Jerez, La Luz, Maria Auxiliadora, Ducualí, San Cristóbal, Colonia 10 de Junio, Don Bosco, El Edén, Colonia Cristian Pérez, Bello Horizonte Sur y el Barrio Venezuela.

Los trabajos de acoples se realizarán en dos puntos clave del Tramo: Línea de conducción de 24 pulgadas en el sector de los semáforos del Dorado, y Línea de conducción de 16 pulgadas en el sector del Puente El Edén.

ENACAL pide disculpas por los inconvenientes causados y solicita a los usuarios que comuniquen cualquier emergencia o problema con el suministro a la línea de emergencia: 127.

