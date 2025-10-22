ENACAL suspenderá servicio de agua potable a 12 sectores de Managua este sábado

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) informó a la población de Managua que realizará trabajos de instalación de by pass de tuberías de 12 pulgadas frente al antiguo restaurante El Quetzal, sector de la Colonia Centroamérica, en el marco del Proyecto de Agua Potable de Altamira.

Estos trabajos de infraestructura hídrica ocasionarán la suspensión del servicio de agua potable este sábado 25 de octubre en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. para las familias de 12 sectores del Distrito Cinco de nuestra capital.

La interrupción del suministro de agua afectará a los residentes de Altamira, Altamira D’Este, Bosques de Altamira, La Fuente, Isaías Gómez, Villa Flor Sur, Grenada, Dios Proveerá, Centro Comercial Managua, Ariel Darce, Camino de Oriente y Colonia Centroamérica, según el comunicado oficial emitido hoy por la empresa del pueblo.

La instalación del by pass de tuberías de 12 pulgadas representa una obra estratégica dentro del Proyecto de Agua Potable de Altamira que busca optimizar el sistema de distribución y garantizar un mejor servicio a largo plazo para los usuarios de estos sectores.

Los trabajos se concentrarán en el área frente al antiguo restaurante El Quetzal en el sector de la Colonia Centroamérica, punto estratégico de la red de distribución.

ENACAL ha programado estos trabajos durante el fin de semana para minimizar el impacto en las actividades cotidianas de las familias y centros de trabajo que se abastecen del sistema hídrico en los sectores mencionados por la empresa estatal.

ENACAL pidió disculpas por los inconvenientes causados a los usuarios y solicitó a la población afectada que comunique cualquier denuncia, emergencia, apoyo con cisternas o problema con el suministro de agua potable o alcantarillado sanitario a la línea de emergencia 127 que permanecerá disponible durante las horas de suspensión del servicio.