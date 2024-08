EN PANCASÁN LA BRISA LO ESTÁ CANTANDO Y EN LA CIUDAD YA VIENE SONANDO EL SON QUE DICE ASÍ REVOLUCIÓN… REVOLUCIÓN…

Hay un clamor que viene de la montaña

hay un clamor que se oye al amanecer

que dice así: Revolución, Revolución…

En Pancasán la brisa te está llamando

y en la ciudad ya viene quebrando el son,

que dice así: Revolución, Revolución…

El general tendrá que irse acostumbrando

para saber de dónde le viene el son,

que dice así: Revolución, Revolución…

Se acerca ya, la hora de irnos cobrando

tanto dolor y crímenes sin razón

que viene ya quebrando el son

que dice así: Revolución, Revolución,

que dice así: Revolución, Revolución, Revolución…

(Canción Profética

del Gran Poeta Caribeño

David McFields)

Hoy 23 de Agosto, ayer 22 de Agosto, el Martes 27 de Agosto, Septiembre, Inmenso Septiembre, Días Memorables, Fechas Memorables, como todo el Calendario de Gloria y Victorias, de Memoria Honrosa, de Proezas Extraordinarias, de Formidables Luchadores y Caminantes, porque así somos l@s nicaragüenses, por Gracia de Dios.

Conmemoramos esa Épica, nuestra Épica de Pueblo de Dios, con el Corazón lleno de Historia Valiente, de Coraje, de airosa Insubordinación a los Imperios, que han pretendido siempre dominarnos, avasallarnos y aplastar el Alma y las Llamas de Fuego Ardiente, Invencible, que anima, como Pebetero Sagrado, a esta Nicaragua Bendecida, Prodigiosa, Milagrosa, que va Siempre Más Allá.

Enarbolamos las Banderas de la Santa, Sacra, Sangre, derramada defendiendo Ideales y Valores que pretendieron usurparnos, arrebatarnos, los Imperialistas de la Tierra. Esa Sangre Sagrada, abona nuestro invicto caminar. Esa Sangre Sagrada, fortalece nuestra Energía, nuestro Vigor, nuestro Empeño Legendario, nuestro Compromiso, nuestra Responsabilidad de seguir creando el Mundo, el País, la Sociedad, Siempre Nuevas, donde la Fraternidad, el Cariño, la Justicia y la Paz, son Fuerza y Fortaleza de Dignidad.

Ayer 22, hoy 23, el Martes 27, Septiembre Victorioso, y todos los días, caminamos en riguroso apego al Ideario Sandinista de Reivindicarnos Dignos, de Vencer la Pobreza, de Seguir Venciendo el oprobio, la dominación de los Imperios y del Capitalismo Mundial que, como decíamos, y decimos, és el Mal que arranca, que despoja a los Pueblos, de nuestros Derechos.

Ese Capitalismo Salvaje, desde el Imperialismo y el Colonialismo, ha desatado guerras, genocidios, fratricidios y divisiones y particiones convenientes a sus intereses, para acaparar las Riquezas Patrimoniales de nuestros Pueblos, para quitarnos lo nuestro, para seguirnos robando lo nuestro. Pero en estos Tiempos que son de Historia de Victorias, ese Capitalismo Salvaje, ese Imperialismo de capa caída, ese Colonialismo que los Pueblos Unidos hemos venido venciendo, No Puede, Ni Podrá.

Luchamos contra el Yanki

Enemigo de la Humanidad !

Saludamos la Victoria Ejemplar de la Dignidad, la Soberanía, la Bravura del Pueblo de Bolívar, de Chávez, de Nicolás, Pueblo Hermano, en esa Venezuela Querida que, con nosotros los Nuestroamericanos, inspira al Mundo en Batallas decisivas para hacernos respetar, como deben respetarnos las Potencias injerencistas, interventoras, invasoras. Esas Potencias que se hicieron grandes sobre nuestras Culturas y Humanidades. Esas Potencias criminales que no tienen ningún Derecho a seguir despojándonos de nuestros Patrimonios, ni lo permitirá, por supuesto, el aguerrido Espíritu que nos anima y fortalece cada día, cuando se movilizan triunfales, la Espada de Bolívar, la Bandera de Sandino, el Fulgor de Martí, el Aura de Fidel, de Chávez… El Alma de todas las Revoluciones de Pueblos Trabajadores, que Vamos Adelante con Fé, luchando para seguir exponiendo, evidenciando y venciendo, la desvergüenza de los genocidas, porque somos millones honrados y legítimos, l@s hij@s de estas Tierras, que “imponemos la Verdad”.

Esa Verdad és inobjetable, inocultable. Es de los Pueblos que hemos dicho Basta, y caminamos… Esa Verdad és de los Pueblos que nos alzamos con Voz de Gigante, gritando Adelante… Esa Verdad inalienable és de los Pueblos que somos Libres, que Jamás Volveremos a Ser Esclavos.

Con nuestra Noble Historia Patria, de Patria Grande, de Patria Cristiana, Socialista y Solidaria, avanzamos, y sabemos que és nuestro el Porvenir.

AULLA, PANCHO CABULLA !

Esta semana hemos trabajado duro para servir mejor.

Hemos venido generando los cambios indispensables para que cada Programa de Resguardo de los Derechos de nuestro Pueblo, cada Proyecto, cada Propuesta y Propósito, sean, como deben ser, Programas, Proyectos y Propuestas, de Trabajo, de Progreso, de Porvenir.

Programas Históricos, desde el Sandinismo de Siempre Más Allá, para vencer Pobreza, vencer Miseria, que és deshonra. Porque la Miseria deshonra a la Familia Humana.

Y aquí estamos entonces, rompiendo las cadenas, sanando con heroísmo y decisión las heridas que el Imperialismo, el Colonialismo, el Capitalismo Salvaje han venido dejando, intentando “comernos mejor”.

Sabemos, por Conocimiento, Convicción y Experiencia propias, que somos gente valiente… Sin miedo… Que somos Espíritus Libres… Que somos generaciones de generaciones, Guerrilleros y Guerreros. Que somos el Pueblo Libertador, en el Glorioso Frente Sandinista de Liberación Nacional, hoy y en todos los Tiempos. Que somos la Fuerza que asegura, que garantiza, Integridad, Cambios y Modelos indispensables para que vivamos como merecemos, en Libertad, Dignidad, Bienestar, Fraternidad, Prosperidad, Tod@s Junt@s, creando cada día, lo Nuevo, lo Necesario, lo que de Verdad merecemos… Porque somos la Dicha de Vivir Plenamente, trabajando y prosperando, disfrutando la Paz que tanto nos cuesta.

Luchamos contra el Yanki

Enemigo de la Humanidad !

Y aquí vamos tod@s… Y aquí vamos, y aquí va el Pueblo con Daniel; con Zeledón, nuestro indispensable General; con Sandino, nuestro Padre… Aquí vamos con Andrés, José Dolores, Diriangén, Nicarao, Adiact… Aquí vamos con Carlos, Visionario Comandante Carlos… Aquí vamos con Tomás, el Intrépido, el Audaz, el Militante inclaudicable, el que pronuncia, con Autoridad absoluta, la condena, también absoluta, a los traidores y cobardes, que como él mismo dijo, “son referencias de una vieja historia”. Que no volverá. Que no se repetirá. Porque No Pueden, Ni Podrán.

Con la vigencia y el orgullo de todas las Epopeyas, de todas las Victorias que son heroísmo del Pueblo, Victorias que han sido derrotas de los Imperialistas de la Tierra en nuestra Nicaragua… Con la vigencia de esa Inmensidad, de esa Eternidad que flamea en hombros de Pueblo Grande, estamos seguros, estamos ciertos, sabemos, porque sí, porque el Pueblo no se detiene, que seguiremos alcanzando más y más Victorias.

NO VOLVERÁ EL PASADO !

Los Triunfos son, porque estamos Junt@s, porque somos un Solo Puño, alfabetizando, aprendiendo, produciendo, trabajando, en todas las formas posibles… Un Solo Puño defendiendo la Paz, la Armonía, la Unión, que és nuestro Derecho Patrimonial, conquistado con Sangre Santa, como hemos dicho, y reiteramos.

Un Solo Puño para seguir alcanzando los Sueños y Merecimientos de tanta Hidalguía, de tanto Afán de Soberanía y Decoro; de tanta Patria y Libertad… De tanta Lucha para que los Horizontes que nos pertenecen, sean verdaderamente nuestros, y nunca más manoseados por apátridas, serviles, lacayos y pendencieros, que desdibujan la Geografía Humana, y los Mapas de una Nicaragua que no és suya, que le és ajena, una Nicaragua que pertenece a quienes han dado todo, y siguen dando todo, para que vivamos, para que seamos, para que sigamos siendo Patria, Independencia, Paz y Porvenir.

PATRIA LIBRE, PATRIA Y LIBERTAD !

Desde estos días somos Festejo Patrio. Porque és Patria la Gesta Inédita e Incomparable del Palacio Nacional… Porque és Patria Victoriosa y Gallarda la Cruzada Nacional de Alfabetización… Porque és Patria la defensa del Derecho de Nicaragua a la Soberanía y la Paz, a lo largo de toda nuestra Historia… Porque és Patria Bendita, Bendecida, Fervorosa y Amorosa, cada Ser Humano consciente de nuestra Humanidad, alzado contra la injusticia, la mentira, la corrupción, el entreguismo, la conspiración, la venta de la Sagrada Tierra que nos vio nacer.

Y porque és Patria desterrar la traición. Desterrar el odio, la maldad, la perversión. Desterrar el terrorismo, la cobardía, la insensibilidad. Desterrar la insolidaridad. Desterrar a quienes no pertenecen, porque no aman. Porque se mecen entre los brazos profanos de los opresores extranjeros, como vasallos que reproducen, migajeros miserables, los métodos de explotación, exterminio y crímenes de lesa humanidad, de sus promotores, patrocinadores políticos y financieros, de sus aberrantes y aborrecibles patrones.

Nicaragua és Libre y tiene Futuro, porque tiene Hijas e Hijos que la aman. Porque la amamos. Porque nos amamos como Pueblo, como Raza Nicaragüense que sabe de Luchas y de Honor. Desde el Amor Cristiano, Socialista y Solidario que practicamos, estamos creando el Futuro, y no nos detendremos !

Nicaragua és Libre y Seguirá Siendo Libre, porque vivimos Luz, Vida y Verdad. Y porque somos Hijas e Hijos de los Mejores, de los Extraordinarios, de los Grandes, de los Eternos, de los que nos legaron la Honra de las Victorias sobre los Imperialistas de la Tierra. La Honra de haber propiciado legendarias derrotas a los innobles. El Honor de haberlos expulsado para siempre y más, de nuestras Tierras… A ellos, a los que sólo saben matar, atracar, asaltar, usurpar, avasallar, e imponer… los hemos expulsado y derrotado. Para Siempre. Para Nunca Más ! Honor, Gloria y Victorias a nuestros grandes Ancestros !

SANDINO VIVE, VIVE, VIVE !

Aquí está Sandino… Aquí está Zeledón… Aquí están los Héroes de Pancasán… Aquí están los Héroes de Bocay… Aquí están los Héroes de la Insurrección Popular Sandinista, los Héroes del Triunfo de la Revolución, y del Triunfo sobre la Contrarrevolución; los Héroes del Triunfo sobre el Somocismo en todas sus formas… Aquí están los Héroes y Mártires, de todo tiempo… Y aquí estamos en la Era de los Pueblos… Somos Territorio Libre de Odio, de Maldad, de Traición. Somos Pueblos que caminamos, en la Luz, y entre Verdades Verdaderas !

Aquí están nuestras Estrellas, nuestras Batallas, Siempre Luminosas. Y aquí está sobre todo el Primer Revolucionario, Cristo Jesús, mostrándonos los Caminos del Amor, enseñándonos a vivir como Herman@s, a amar al Prójimo como a nosotros mismos… Y aquí está el Patrimonio Cultural Heroico de un Pueblo Cristiano, Socialista, Solidario, que ama, y porque ama, no Se Vende, Ni Se Rinde, Jamás.

Aquí no se rinde nadie !

Aquí no se rinde nadie !

Aquí no se rinde nadie !

Y Aquí, donde Sandino Vive y las Luchas Siguen, Vamos Adelante, con Daniel, el Frente, y el Pueblo Presidente, ganando las Batallas de la Vida en Mayúsculas.

EL MUNDO QUE NACE Y BRILLA

Los Sandinistas somos Dignidad y Soberanía Nacional. Los Sandinistas somos la Fuerza del Amor Cristiano y la Esperanza Cierta de un Mundo, un País y un Ser Humano, Digno, Solidario y lleno de Alegría. Porque el Amor és Alegría. Porque el Odio y la Traición, son muerte interior, de los que no tienen Sentido de la Vida. Ellos son cadáveres, momias, quirinas flotantes, que no concuerdan en nada, con el Reino de Dios en la Tierra.

La Vida se pronuncia desde la Gran Fraternidad de Seres que somos capaces de dar todo para que la Humanidad prevalezca y florezca como Camino trascendente de Paz y Derechos, de Patria que és precisamente Humanidad.

Somos la Fuerza, la Potencia

del Mundo que nace y brilla

del Mundo que vence y va

Siempre Más Allá !

Y así, caminando, el Futuro és nuestro, vibramos en la Historia formidable de donde venimos, y los Tiempos de Victorias, donde estamos, y hacia donde Vamos ! Seguro ! Seguro !

Managua, 23 de Agosto, 2024

Rosario Murillo

CANTO EL VALOR DE LOS QUE SUEÑAN

MIL VECES, MIL VECES !

Canto el valor de los que sueñan

con los pies metidos en el fango.

Sus ojos no temen a la noche

ni se enceguecen con las sombras.

Canto el silencio del que medita el grito

y lo lanza aún en medio del desierto.

Sus manos sostienen la esperanza

que edifican en el aire sus palabras.

Canto la bandera que ondea en la distancia

y el asta viril que la sostiene

y los días que nos llevan a izarla

y el viento de pueblo en que flamea.

Canto el nombre de los que escriben la historia

y la historia no cantará jamás sus nombres.

¡En sus desnudos hombros descansa la esperanza!

Fernando Gordillo

ASALTO AL PALACIO

(Ay mi Compa, vengo de Sinaloa del mero terruño de mi Comandante Tirado López).

22 de agosto del 78

en este corrido se los cuento yo

noticias llegadas desde Nicaragua

cuentan que en Managua la cosa empezó.

25 compás con los uniformes

de los genocidas de Tacho “El Chigüín”

entraron muy serios al mero Palacio

donde sesionaba el congreso feliz.

Ya los diputados y los senadores

estaban metidos en plena infanzón

manteniendo al filo de leyes funestas

un brutal sistema de ruin opresión.

(Y órale barrigones, como que ya se acabó su cuartito de hora mi hijo)

El tremendo susto de los congresales

cuando la metralla furiosa bramó

ese mismo día la ciudadanía

por primera vez la verdad sesionó.

Algunos ingenuos no entendían mucho

pero se quitaron la duda ahí nomás

cuando un rojinegro pañuelo en el cuello

les hablaba claro de la identidad.

Ahí estaban todos temblando de miedo

Luis Payáis de Baile y Pancito Argenial,

todos preocupados rezando el rosario

porque son los cómplices del caporal.

Dicen que Somoza pegó un brinco padre

cuando le contaron todito el pastel

igualito a un león encerrado en su jaula

fumaba y fumaba sin saber qué hacer.

(Ay, ay, y como no… porque no es lo mismo verla de largo que platicar con ella, oiga)

47 horas es espera angustiosa,

25 compás listos a morir

si Tacho no acepta los puntos del Frente

los peces más gordos se truenan allí.

Pasados dos días del operativo,

en este corrido se los cuento yo,

Somoza se daba contra las paredes

y contra su gusto el negocio aceptó.

De la celda oscura salieron los presos,

adelante de ellos camina Tomás,

con la decisión de seguir el proceso

siempre hacia adelante, sin ver para atrás.

Bájate del nido cantor zanatillo,

repite conmigo este hermoso cantar:

Que viva la Patria de Augusto Sandino

que marcha seguro a la recta final.

Amparo Ochoa