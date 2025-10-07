En Costa Rica, dejan en prisión preventiva a 4 policías por matar a golpes a un nica

Los 4 policías que asesinaron en Costa Rica al nicaragüense Henry Reyes Corrales, de 44 años, pasarán 3 meses en prisión preventiva, según lo dictaminado este martes por un juez en Pavas.

Los cuatro policías enfrentan cargos por homicidio calificado, al causarle la muerte a golpes al compatriota Henry Reyes Corrales, durante su arrestó por un delito menor el 9 de febrero de este año.

El nicaragüense Henry Reyes Corrales murió por una laceración en el corazón provocada por fracturas en las costillas, que le causaron los policías al golpearlo con un tubo.